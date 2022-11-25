Ученые через пятьсот лет расшифровали письмо испанского короля Карла V

В 1547 году император отправил письмо своему послу во Франции. Послание содержало неизвестные символы, смысл которых оставался неизвестным.

Группа исследователей сумела расшифровать шифр 500-летней давности. Таким образом им удалось прочесть письма, которые были отправлены императором Священной Римской империи и королем Испании Карлом V своему послу.

Карл V - один из самых могущественных людей XVI века. Он 40 лет правил огромной империей, которая охватывала большую часть Западной Европы и земли Америки и Африки. Его правление было ознаменовано чередой войн Испании с Францией, на троне которой тогда находился Франциск I, сообщает Рамблер.

В 1547 году император отправил письмо Жану де Сен-Морису - своему послу во Франции. Послание содержало неизвестные символы, смысл которых несколько столетий оставался неизвестным.

Эксперты лаборатории Лориа полгода работали над загадочным текстом и идентифицировали около 120 символов, которые затем разделили на группы. Как показал анализ, император иногда одним символом заменял целые слова, и ставил вместо гласных особые знаки, идущие за согласными.

Через несколько месяцев они расшифровали одну фразу, после чего восстановили содержание всего текста. Как выяснилось, Карл V опасался заговора во Франции против себя. Монархи тремя годами ранее подписали мирный договор, но отношения между ними остались напряженными.

Исследователи надеются найти другие письма, которые были написаны императором и его послом. По их мнению, это позволит получить представление о том, какой была стратегия Карла V в Европе.