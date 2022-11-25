Президент Дуда предложил разместить немецкие ЗРК Patriot в Польше
2022-11-25 19:03
Анджей Дуда предложил разместить в Польше немецкие ЗРК Patriot, если Германия не передаст их Украине.
Президент Анджей Дуда предложил разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы дальнего действия Patriot в Польше, если Берлин не передаст их Киеву.
"Батареи Patriot целесообразно разместить на польской границе, чтобы они защищали польских граждан и часть Украины", - написал Дуда в Twitter.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о достигнутом соглашении с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
Опубликовано: Максим Алексеев
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