Президент Дуда предложил разместить немецкие ЗРК Patriot в Польше

Анджей Дуда предложил разместить в Польше немецкие ЗРК Patriot, если Германия не передаст их Украине.

Президент Анджей Дуда предложил разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы дальнего действия Patriot в Польше, если Берлин не передаст их Киеву.

"Батареи Patriot целесообразно разместить на польской границе, чтобы они защищали польских граждан и часть Украины", - написал Дуда в Twitter.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о достигнутом соглашении с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.