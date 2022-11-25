Каким десертом себя побаловать в пожилом возрасте, рассказала геритатр Ольга Ткачева
Сладкого иногда хочется всем, но в зрелом возрасте сахар и выпечку лучше заменить на фруктозу.
Вместо конфет и сдобных изделий гериатр рекомендует пожилым людям выбрать фрукты на десерт.
В них содержится натуральная сладость - фруктоза, которая вполне способна удовлетворить нормальную потребность побаловать себя вкусненьким.
Уровень глюкозы в таком случае повышается незначительно, это благодаря наличию большого количества клетчатки в фруктах.
Растительная пища к тому же помогает улучшить функции кишечника.
Ольга Ткачева:
«Когда мы едим фрукты, особенно сырые фрукты, то мы употребляем много клетчатки, это очень полезно. Считается, что грубые волокна клетчатки выводят токсины, это продлевает жизнь. Это даже отражено в научных исследованиях»
Наиболее полезными фруктами специалист считает яблоки, причем не привозные, а выращенные в местных садах.
Плоды устраняют накопившиеся старые клетки, способствуя омоложению организма. Груши тоже неплохой вариант.
Они включают каменистые клетки, налаживающие работу кишечника, что в зрелом возрасте весьма актуально.
Опубликовано: Храмова Оксана
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