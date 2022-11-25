Каким десертом себя побаловать в пожилом возрасте, рассказала геритатр Ольга Ткачева

Сладкого иногда хочется всем, но в зрелом возрасте сахар и выпечку лучше заменить на фруктозу.

Вместо конфет и сдобных изделий гериатр рекомендует пожилым людям выбрать фрукты на десерт.

В них содержится натуральная сладость - фруктоза, которая вполне способна удовлетворить нормальную потребность побаловать себя вкусненьким.

Уровень глюкозы в таком случае повышается незначительно, это благодаря наличию большого количества клетчатки в фруктах.

Растительная пища к тому же помогает улучшить функции кишечника.

Ольга Ткачева:

«Когда мы едим фрукты, особенно сырые фрукты, то мы употребляем много клетчатки, это очень полезно. Считается, что грубые волокна клетчатки выводят токсины, это продлевает жизнь. Это даже отражено в научных исследованиях»

Наиболее полезными фруктами специалист считает яблоки, причем не привозные, а выращенные в местных садах.

Плоды устраняют накопившиеся старые клетки, способствуя омоложению организма. Груши тоже неплохой вариант.

Они включают каменистые клетки, налаживающие работу кишечника, что в зрелом возрасте весьма актуально.