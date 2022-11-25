The Spectator: Китай сорвал договоренность о передаче Польшей Украине МиГ-29

По словам британского журналиста Оуэна Мэтьюза, с самого начала СВО в Украине Китай играл ключевую, хотя и незаметную, роль в принятии стратегических решений как в Вашингтоне, так и в Москве.

В тексте для The Spectator он анализирует давление Пекина на США, в результате которого была сорвана договоренность о передаче Польшей ВСУ истребителей МиГ-29.

Поставка истребителей Украине страной НАТО стала бы важным символическим шагом к непосредственному участию Альянса в конфликте. Несмотря на это, первоначальная реакция Вашингтона на польское предложение была положительной. Однако Пентагон быстро изменил свою позицию.

"Что изменило мнение Вашингтона? Отчасти это была срочная и конфиденциальная внешняя инициатива с участием бывших европейских лидеров и высокопоставленных чиновников, которая в конечном итоге была одобрена китайцами", — считает Оуэн Мэтьюз.

Он также пишет, что с тех пор, как 27 февраля Владимир Путин заявил, что Москва готова применить ядерное оружие в случае военного нападения на Россию, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) находится в неформальном контакте с высшим российским командованием.

Посредством этих неформальных контактов Вашингтон и НОАК договорились, что если США разорвут сделку по МиГу, пекинские генералы сделают все возможное, чтобы нейтрализовать российскую ядерную угрозу на оперативном уровне.

В начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность отправки самолетов в Польшу, если Варшава решит передать истребители Украине.

В ответ глава польской дипломатии подчеркнул, что польские власти готовы "незамедлительно и безвозмездно передать все свои самолеты МиГ-29 на базу в Рамштайне и предоставить их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки".

Однако из планов ничего не вышло. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал польское предложение.

"Перспектива взлета истребителей "находящихся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки" с базы США-НАТО в Германии для вылета в оспариваемое воздушное пространство вызывает серьезные опасения у всего Североатлантического Альянса Нам просто не ясно, есть ли этому фактическое оправдание", — сказал Кирби.

Позже Кирби сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку, что США не поддерживают передачу Украине дополнительных самолетов и не хотят иметь их в своем распоряжении.