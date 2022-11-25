Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинцев используют в качестве пушечного мяса и не считаются с потерями.

25 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что в ходе спецоперации ВС РФ «приходится воевать» не с украинцами, «а с теми, кто кто им всё поставляет и платит, использует их как пушечное мясо на самом деле».

Путин отметил, что Киев не считается с потерями в рядах ВСУ, где царит нездоровая моральная атмосфера, что доказывает факт того, что «мы имеем дело с неонацистским режимом».