Путин заявил, что украинцев используют в качестве пушечного мяса
2022-11-25 19:16
Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинцев используют в качестве пушечного мяса и не считаются с потерями.
25 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что в ходе спецоперации ВС РФ «приходится воевать» не с украинцами, «а с теми, кто кто им всё поставляет и платит, использует их как пушечное мясо на самом деле».
Путин отметил, что Киев не считается с потерями в рядах ВСУ, где царит нездоровая моральная атмосфера, что доказывает факт того, что «мы имеем дело с неонацистским режимом».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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