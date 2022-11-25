BMW увеличивает инвестиции на миллиард евро в венгерский завод по производству электромобилей

Автопроизводитель BMW инвестирует значительно больше средств в новый завод по производству электромобилей в Дебрецене, Венгрия.

К 2025 году группа Dax хочет инвестировать в новый завод в общей сложности более двух миллиардов евро, объявил мюнхенский автодом в пятницу.

До сих пор речь шла о сумме более одного миллиарда евро. Сборка высоковольтных аккумуляторов для автомобилей теперь будет построена в дополнение к заводу, уже запланированному для новой серии электромобилей «Новый класс», анонсированной BMW на середину десятилетия. По словам пресс-секретаря, около 1,5 млрд евро выделено на производство автомобилей и полмиллиарда на аккумуляторный парк.



«Наши инвестиции подчеркивают последовательность, с которой мы внедряем электромобили», — рассказал член правления BMW по производству Милан Неделькович.

Благодаря дополнительным инвестициям BMW планирует создать более 500 дополнительных рабочих мест в сфере сборки аккумуляторов. Около 1000 сотрудников завода по производству автомобилей будут выпускать в Дебрецене до 150 000 электромобилей в год. Первый камень в фундамент автомобильного завода был заложен в середине этого года, а недавно начались строительные работы на производстве по сборке аккумуляторов.

«Завод сочетает в себе защиту окружающей среды и конкурентоспособность — и это гораздо больше, чем мы изначально планировали», — сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

С «Новым классом», изначально относящимся к среднему сегменту, BMW собирается ускорить распространение электроприводов. Завод в Дебрецене станет первым автомобильным заводом в мире, который будет производить автомобили исключительно с использованием возобновляемых источников энергии и, таким образом, без выбросов CO2.