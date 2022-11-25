Эксперты рассказали о борьбе с офисным синдромом
Офисный синдром — это сложный симптомокомплекс, который проявляется у офисных служащих в связи с воздействием на них окружающей рабочей среды.
Эти состояния характеризуются комплексом нарушений со стороны таких систем организма, как сердечно-сосудистая, нервная, желудочно-кишечная и скелетно-мышечная. Их жертвами становятся люди, которые большую часть рабочего времени проводят за компьютером.
Что с нашим сердцем?
Сердце не случайно называют главной мышцей человека: оно каждый день делает 100 000 сокращений, прогоняя 7570 литров крови по 96 000 километров сосудов. Благодаря физическим нагрузкам увеличивается сопротивляемость сердечно-сосудистой системы человека к стрессовым ситуациям.
Почему болит спина и как с этим бороться:
Длительная работа за компьютером не только отрицательно сказывается на зрении, но и приводит к увеличению нагрузки на позвоночник, из-за которой возникают боли в спине. Но дискомфорт возникает и у тех людей, которые активно занимаются спортом. В таком случае причиной боли может быть неправильно рассчитанная физическая нагрузка.
Во время интенсивных тренировок может болеть не только спина — у многих людей нередко возникают неприятные ощущения и в других частях тела. Именно поэтому начинать занятия спортом всегда следует с адекватных нагрузок на организм.
Виды боли, при которых лучше приостановить тренировку:
Боль в боку при беге. При возникновении резкой боли в боку необходимо остановиться, привести частоту сердечных сокращений в норму покоя — неприятные симптомы пропадут через 5-10 минут.
Судороги. Происхождение судорог во время или после занятий фитнесом до сих пор под вопросом. Однако некоторые специалисты предполагают, что они могут возникать вследствие нарушения баланса калия и магния. В такой ситуации стоит подождать и, возможно, помассировать мышцу, которая вызывает беспокойство.
Головокружение и тошнота. Нередко на тренировках случается так, что человек бледнеет, у него начинается тошнота, головокружение, или он падает в обморок. Это связано с низким давлением, а также уровнем сахара в крови. В этот момент необходимо съесть что-то сладкое, даже при выраженных симптомах тошноты.
Опубликовано: Ангелина Крент
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