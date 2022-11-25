Politico: санкции не мешают европейским мебельным компаниям покупать белорусские товары

Издание Politico сообщает, что крупные мебельные компании из Евросоюза по-прежнему покупают продукцию в Беларуси, несмотря на санкции.

Авторы материала ссылаются на доклад Earthsight, из которого следует, что многие из этих товаров производятся с использованием принудительного труда.

По информации издания, компании из Франции, Австрии, Германии покупают белорусскую древесину.

С 2022 года введен пакет санкций Евросоюза, который запрещает компаниям из ЕС импорт белорусской мебельной продукции.