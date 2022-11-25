Politico: санкции не мешают европейским мебельным компаниям покупать белорусские товары
2022-11-25 19:28
Издание Politico сообщает, что крупные мебельные компании из Евросоюза по-прежнему покупают продукцию в Беларуси, несмотря на санкции.
Авторы материала ссылаются на доклад Earthsight, из которого следует, что многие из этих товаров производятся с использованием принудительного труда.
По информации издания, компании из Франции, Австрии, Германии покупают белорусскую древесину.
С 2022 года введен пакет санкций Евросоюза, который запрещает компаниям из ЕС импорт белорусской мебельной продукции.
Опубликовано: Светлана Репина
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Politico: санкции не мешают европейским мебельным компаниям покупать белорусские товары
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