Стоматолог рассказал, что щель между зубами опасна возникновением инфекций

Об этом сообщил «Газете.r» хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов.

Диастема, так в стоматологии называется щель между зубами, опасна перспективой проблем со здоровьем.

Во время приема пищи на десну оказывается постоянное давление, что приводит к постепенному расширению диастемы.

«С возрастом эти процессы прогрессируют, что может стать причиной пародонтита, воспаления тканей вокруг зуба. После появления во фронтальном отделе он постепенно распространяется на боковые, то есть из локального он развивается в генерализованный», — пояснил врач.

Люди обычно склонны недооценивать воспалительные процессы, происходящие в ротовой полости, забывая о возможных последствиях, среди которых потеря зубов порой нет самая страшная.

К примеру, пародонтит может привести к тому, что инфекция распространиться по крови, став причиной септического эндокардита, ревматоидного артрита или повреждения надпочечников.

А это чревато инвалидностью и даже смертью.