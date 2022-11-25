Вдова Станислава Говорухина погибла во время пожара

По информации экстренных служб, вдова режиссера Станислава Говорухина погибла во время пожара в коттедже.

Сообщается, что в доме, расположенном в поселке Лесное Озеро в Новой Москве, произошел пожар.

Его площадь составила около 100 кв. метров. Во время пожара погибла Галина Говорухина.

Вдова Станислава Говорухина родилась в 1948 году. Она работала на Одесской киностудии.