Вдова Станислава Говорухина погибла во время пожара
2022-11-25 19:33
По информации экстренных служб, вдова режиссера Станислава Говорухина погибла во время пожара в коттедже.
Сообщается, что в доме, расположенном в поселке Лесное Озеро в Новой Москве, произошел пожар.
Его площадь составила около 100 кв. метров. Во время пожара погибла Галина Говорухина.
Вдова Станислава Говорухина родилась в 1948 году. Она работала на Одесской киностудии.
Опубликовано: Светлана Репина
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