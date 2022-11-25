Самый опасный овощ для диабетиков
Овощи помогают нормализовать обменные процессы, а еще они делают любое блюдо более сытным. Но можно ли есть такие продукты людям с эндокринными заболеваниями?
Все же это единственный овощ, который представляет опасность для пациентов с диабетом.
Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
Доктор объяснил подробнее причины, по которым следует убрать корнеплод из своего рациона, поскольку имеет высокий гликемический индекс. В итоге сахар в крови поднимается.
Дело в том, что в нем есть быстроусвояемые углеводы, для усвоения которых требуется инсулин, а инсулина при первом типе диабета нет.
«То есть это может вызвать декомпенсацию сахарного диабета», – цитирует специалиста издание «Москва 24».
При этом медик во время беседы с представителями прессы подчеркнул, что остальные овощи безопасны для людей, которые страдают от диабета.
Опубликовано: Ангелина Крент
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