Врачи объяснили, почему нельзя полоскать рот после чистки зубов

Оказывается, после чистки зубов не нужно полоскать рот водой, достаточно просто сплюнуть остатки пасты, рассказали стоматологи из Великобритании.

Это происходит потому, что зубная паста содержит фтор. Фтор — это самый важный ингредиент в зубной пасте. Он значительно помогает здоровью полости рта, укрепляя зубную эмаль, делая её более устойчивой к кариесу. Он также уменьшает количество кислоты, которую вырабатывают бактерии на ваших зубах.

Если вы ополаскиваете рот водой сразу после чистки зубов, вы также смываете фтор, что не даёт ему много времени на то, чтобы подействовать. Вместо этого многие эксперты рекомендуют просто выплевывать излишки зубной пасты.

Потребность полностью очистить рот после чистки зубов может быть сильной, особенно если вы всю жизнь полоскали рот водой. Некоторые люди используют ополаскиватель для полости рта, но и это может оказаться не самой лучшей идеей, поскольку в зубной пасте концентрация фтора значительно выше, чем в ополаскивателе для полости рта.

Рекомендуется полоскать рот ополаскивателем в другое время дня, например, после еды.