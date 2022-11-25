МИД РФ: Россия не будет признавать Украину страной-террористом

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Россия не будет признавать Украину спонсором-терроризма, чтобы не нарушать международное право.

В пятницу, 25 ноября 2022 года, заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов заявил о том, что Россия не намерена признавать Украину спонсором-терроризма, уподобляясь нарушителям международного права на Западе.

Сыромолотов также отметил факт того, что признания России спонсором-терроризма Европейским парламентом является частью антироссийской кампании коллективного Запада и не имеет отношения к действительности.