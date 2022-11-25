После 40 лет пора всерьез задуматься о том, чтобы поменять образ жизни

В этом уверена терапевт Мария Черняева. Этот возрастной рубеж должен заставить человека многое пересмотреть в жизни и уделить особое внимание здоровью.

Вредные привычки - алкоголь, сигареты, "диванная болезнь", любовь к сладкому, переедание - все это в зрелом возрасте организмом воспринимается иначе.

Если раньше он легче справлялся с нагрузками и последствиями неправильного образа жизни, то после 40 ситуация меняется. И далеко не в лучшую сторону.

Мария Черняева:

«После 40 лет все, что раньше человек переносил практически без последствий, начинает негативно сказываться на здоровье»

С возрастом метаболизм замедляется, токсины дольше выводятся из организма, ткани претерпевают значительную перестройку.

Плюс к этому снижается ферментная активность, выработка инсулина ухудшается. Человек после 40 уже с трудом усваивает жирную пищу и этанол.

Любимые шашлыки, спиртные напитки уже вызывают значительные неприятные реакции желудочно-кишечного тракта.

Если перешагнув сорокалетний рубеж, человек не задумается о своем образе жизни, он рискует набрать лишний вес и стать завсегдатаем бесконечных больничных кабинетов.