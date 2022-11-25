Президент Венгрии приедет в Киев по приглашению Зеленского
2022-11-25 20:03
Президент Венгрии Каталин Новак едет в Киев, чтобы встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил в пятницу сайт index.hu.
Венгерский ресурс со ссылкой на источники сообщает о поездке президента Новак по стандартному ВИП-маршруту через Польшу и далее президентским вагоном.
Офис президента Венгрии заявил, что не будет ни опровергать, ни подтверждать информацию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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