Украинские власти запретили экспорт дров
2022-11-25 20:07
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания кабмина сообщил о введении запрета на экспорт дров.
Он сказал, что запрет на экспорт топливной древесины будет способствовать ее накоплению в стране.
Шмыгаль отметил, что в настоящее время для многих регионов Украины древесина является основным ресурсом для отопления.
По его словам, это относится, в первую очередь, к районам, расположенным рядом с линией соприкосновения.
Опубликовано: Светлана Репина
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