Украинские власти запретили экспорт дров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания кабмина сообщил о введении запрета на экспорт дров.

Он сказал, что запрет на экспорт топливной древесины будет способствовать ее накоплению в стране.

Шмыгаль отметил, что в настоящее время для многих регионов Украины древесина является основным ресурсом для отопления.

По его словам, это относится, в первую очередь, к районам, расположенным рядом с линией соприкосновения.