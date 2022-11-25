Флеболог Хачатур Кургинян рассказал, кому вредно носить узкие сапоги

Высокая обувь с узким голенищем опасна для людей с артериальной недостаточностью. Специалист предупредил о возможных последствиях.

Во время ношения сапог с зауженным голенищем в определенной степени передавливается артериальный кровоток на ногах.

Частые прогулки в подобной обуви могут закончиться проблемами со здоровьем.

Главврач сети клиник лазерной хирургии, член исполнительного совета Ассоциации флебологов Хачатур Кургинян рассказал, кому стоит опасаться обуви с узким верхом.

По мнению врача, преувеличивать риск для здоровья в случае с сапогами с узким голенищем, конечно, не стоит.

Опасность существует лишь для людей, у которых диагностирована выраженная артериальная недостаточность.

Хачатур Кургинян:

"Про опасность я бы здесь ничего не говорил, потому что, когда вы ходите, мышцы сокращаются и кровь подгоняется вверх. Таким образом у нас происходит отток. А потом клапаны закрываются, не позволяют ей спускаться вниз. Так вот, когда вы носите, например, компрессионный трикотаж, он выполняет по сути ту же самую функцию, что и узкое голенище сапога"

Что касается пациентов с венозной недостаточностью, узкие сапоги для них вообще не представляют никакой угрозы.

Как считает флеболог Кургинян, такая обувь может быть даже полезной, если человек чувствует себя в ней удобно.