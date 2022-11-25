После кражи кельтского золота из музея полиция Германии установила возможные следы преступления
После взлома музея и похищения золота в Манхинге, Верхняя Бавария, полиция тщательно обыскала этот район и изъяла следы.
Около 60 офицеров Баварского государственного управления уголовной полиции (LKA) и полиции по охране общественного порядка из Айхштетта работали на месте происшествия в пятницу. Полицейские также обследовали землю металлическими щупами.
По словам представителя LKA Фабиана Пучелта, вся территория за пределами места преступления была снова обыскана.
«Мы просто хотим посмотреть, сможем ли мы найти какие-либо предметы, которые преступник или преступники могли оставить во время бегства», сказал он. Также были распространены листовки для привлечения внимания потенциальных свидетелей преступления.
В ходе кампании были обнаружены и изъяты различные предметы, которые могли быть связаны с преступлением, сообщает LKA.
«Что касается продолжающегося расследования, то никакой информации о точном характере предметов не дается», - заявили в пресс-службе ведомства. Дальнейшие расследования должны будут показать, был ли предмет связан с кражей со взломом.
Согласно предыдущему расследованию, неизвестные преступники проникли в Музей кельтов и римлян в Манчинге рано утром во вторник, чтобы украсть золотой клад кельтского периода, которому более 2000 лет. Грабители скрылись с 500 кельтскими монетами. Расследованием в LKA занимается специальная комиссия.
Кельтские золотые монеты были обнаружены в 1999 году во время археологических раскопок в Манчинге и, по данным музея, являются «крупнейшей кельтской золотой находкой 20 века». Чистая материальная стоимость 3,7-килограммового клада оценивается примерно в четверть миллиона евро, коммерческая стоимость исторических монет исчисляется миллионами.
Чиновники также изучают связи с аналогичными делами последних нескольких лет, такими как эффектная кража драгоценностей из Зеленого свода в Дрездене и кража монет из музея Боде в Берлине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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После кражи кельтского золота из музея полиция Германии установила возможные следы преступления
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