После кражи кельтского золота из музея полиция Германии установила возможные следы преступления

После взлома музея и похищения золота в Манхинге, Верхняя Бавария, полиция тщательно обыскала этот район и изъяла следы.

Около 60 офицеров Баварского государственного управления уголовной полиции (LKA) и полиции по охране общественного порядка из Айхштетта работали на месте происшествия в пятницу. Полицейские также обследовали землю металлическими щупами.

По словам представителя LKA Фабиана Пучелта, вся территория за пределами места преступления была снова обыскана.

«Мы просто хотим посмотреть, сможем ли мы найти какие-либо предметы, которые преступник или преступники могли оставить во время бегства», сказал он. Также были распространены листовки для привлечения внимания потенциальных свидетелей преступления.

В ходе кампании были обнаружены и изъяты различные предметы, которые могли быть связаны с преступлением, сообщает LKA.

«Что касается продолжающегося расследования, то никакой информации о точном характере предметов не дается», - заявили в пресс-службе ведомства. Дальнейшие расследования должны будут показать, был ли предмет связан с кражей со взломом.

Согласно предыдущему расследованию, неизвестные преступники проникли в Музей кельтов и римлян в Манчинге рано утром во вторник, чтобы украсть золотой клад кельтского периода, которому более 2000 лет. Грабители скрылись с 500 кельтскими монетами. Расследованием в LKA занимается специальная комиссия.

Кельтские золотые монеты были обнаружены в 1999 году во время археологических раскопок в Манчинге и, по данным музея, являются «крупнейшей кельтской золотой находкой 20 века». Чистая материальная стоимость 3,7-килограммового клада оценивается примерно в четверть миллиона евро, коммерческая стоимость исторических монет исчисляется миллионами.

Чиновники также изучают связи с аналогичными делами последних нескольких лет, такими как эффектная кража драгоценностей из Зеленого свода в Дрездене и кража монет из музея Боде в Берлине.