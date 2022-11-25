Кулеба: Украина не возражает против переговоров с Россией
2022-11-25 21:05
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Parisien заявил, что его страна не против переговоров с Россией.
Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский во время саммита G20 выразил волю к достижению мира во всем мире.
При этом Кулеба подчеркнул, что России необходимо понять разницу между переговорами и ультиматумом.
По его словам, справедливый мир должен начинаться с восстановления территориальной целостности Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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Кулеба: Украина не возражает против переговоров с Россией
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