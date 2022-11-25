ЕС Поставил Сербию перед выбором между Россией и Косово
2022-11-25 21:07
Сербию принуждают пойти на поводу у ЕС, который, как известно осудил СВО на Донбассе, но, как отмечают представители сербской дипломатии поставленные условия противоречат друг другу.
Сербии поставили два противоречащих условия для вступления в ЕС, рассказала премьер-министр Брнабич.
По словам главы правительства республики, ЕС требует ввести санкции против РФ, которая, якобы нарушила целостность соседнего государства – Украины.
А с другой стороны Брюссель требует от Сербии признать Косово, которая появилась из-за нарушений целостности самой Сербии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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