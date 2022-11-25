The Economist прогнозирует рост смертности в Европе из-за увеличения цен на электроэнергию

Издание The Economist пишет, что нынешней зимой в Европе может вырасти смертность из-за увеличения цен на электроэнергию, а также плохой погоды и эпидемий.

Авторы материала утверждают, что в нынешних условиях смертность в Европе может превысить исторический рекорд на 32 тысячи человек.

При этом в случае более холодной зимы прогнозируется около 335 тысяч дополнительных смертей.

В статье приводится статистика: при росте цен на электроэнергию на 10% показатель смертности увеличивается на 0,6%.