Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу

Мэр Харькова Игорь Терихов заявил, что продолжит общаться с жителями города на русском языке.

В пятницу вечером РИА Новости сообщили что мэр Харькова Игорь Терехов в эфире украинского новостного телемарафона "Единые новости" сообщил, что на русском языке говорят 80% жителей Харькова и поэтому в официальных обращениях он будет использовать украинский язык, а общаться с харьковчанами он продолжит на русском языке несмотря на штраф, который за эти действия на него наложили власти Украины.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень сообщил, что Терехова оштрафовали за использование негосударственного языка во время обращения к гражданам Украины и наложили штраф в размере 92 $.