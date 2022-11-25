Новым главой правительства Херсонской области стал Андрей Алексеенко, который ранее возглавлял совмин Харьковской области.

В сообщении в Telegram-канале региональной администрации сказано, что его предшественник Сергей Елисеев после успешно проведенного референдума и решения управленческих задач возвращается в Калининградскую область.

Об Алексеенко пишут как о достойном человеке, успешном российском управленце.

Ему предстоит налаживать в регионе мирную жизнь и выстраивать систему государственной власти.