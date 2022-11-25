Путин: «Так, как в Париже, многим жить не хочется»

Во время встречи с матерями военнослужащих Владимир Путин рассказал, что многие россияне не хотят жить, как в Париже.

Он отметил, что многие после распада СССР рассчитывали, что будут жить, как на Западе.

Однако выяснилось, что на самом деле все не так, а в Париже другой «культурный код».

Ранее президент России говорит о том, что западные страны столкнутся с социальным и экономическим кризисом.