Украину и Грецию обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин

На сайте Конвенции о запрете противопехотных мин опубликовано сообщение, в котором говорится о нарушении Украиной и Грецией своих обязательств.

В сообщении сказано, что эти страны не уничтожили свои запасы таких вооружений в отведенный четырехлетний срок.

По данным Конвенции, у Греции и Украины имеется несколько миллионов противопехотных мин.

На сайте также говорится о высокой опасности и технических сложностях при уничтожении мин «Лепесток».