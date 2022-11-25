Украину и Грецию обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
2022-11-25 23:04
На сайте Конвенции о запрете противопехотных мин опубликовано сообщение, в котором говорится о нарушении Украиной и Грецией своих обязательств.
В сообщении сказано, что эти страны не уничтожили свои запасы таких вооружений в отведенный четырехлетний срок.
По данным Конвенции, у Греции и Украины имеется несколько миллионов противопехотных мин.
На сайте также говорится о высокой опасности и технических сложностях при уничтожении мин «Лепесток».
Опубликовано: Светлана Репина
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