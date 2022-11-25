Кадыров опубликовал селфи с Путиным
2022-11-25 23:16
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале селфи с Владимиром Путиным, сделанное после рабочей встречи.
Кадыров рассказал, что они с президентом России обсуждали участие чеченских бойцов в спецоперации на Украине.
Он отметил, что в Чечне успешно укомплектованы новые подразделения Росгвардии и Минобороны.
В состав таких подразделений вошли бойцы с опытом боевых действий.
Опубликовано: Светлана Репина
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