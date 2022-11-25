Кадыров опубликовал селфи с Путиным

APS
2022-11-25 23:16

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале селфи с Владимиром Путиным, сделанное после рабочей встречи.

Кадыров рассказал, что они с президентом России обсуждали участие чеченских бойцов в спецоперации на Украине.

Он отметил, что в Чечне успешно укомплектованы новые подразделения Росгвардии и Минобороны.

В состав таких подразделений вошли бойцы с опытом боевых действий.

Опубликовано: Светлана Репина