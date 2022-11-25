Путин: в ходе СВО войска РФ получили хороший опыт противодействия оружию Запада

Владимир Путин утверждает, что использование западных вооружений украинскими войсками в ходе спецоперации выгодно для России.

26 ноября Владимир Путин выступил на конференции "Ростеха", где публично заявил, что во время специальной военной операции в Украине войска России получают выгоду от применения оружия Запада солдатами ВСУ, поскольку Москва может получить хороший опыт взаимодействия с западным вооружением.

Также Путин уверен, что изучение западного оружия позволит России модифицировать собственные оружейные образцы, повысив их эффективность.