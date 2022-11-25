В Киевской области возводят фортификационные сооружения
2022-11-25 23:47
В Киевской области военные и гражданские инженеры возводят фортификационные сооружения.
В пятницу вечером РИА Новости сообщили ссылаясь на заявление городской военной администрации Киева, что украинские военные совместно с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных способностей Киева и области, оборудуют мощные фортификационные укрепления.
Сообщается, что в Киевской области строят опорные пункты, места укрытия и проживания личного состава, а также доты и дзоты, администрация публикует фотографии возводимых бетонных конструкций.
Опубликовано: Елена Калиновская
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