В Киевской области строят фортификационные сооружения
2022-11-26 00:03
Военная администрация Киевской области сообщает, что в регионе ведется строительство фортификационных сооружений.
В Telegram-канале администрации опубликованы фото этих построек. Строительство ведут украинские военные вместе с гражданскими инженерами.
Помимо этого, в Киевской области строят взводные и ротные опорные пункты, места укрытия и проживания для военных, долговременные огневые точки.
Военная администрация отмечает, что нападение с северного направления сейчас маловероятно, но пренебрегать защитой людей нельзя.
Опубликовано: Светлана Репина
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