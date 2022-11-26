В Киевской области строят фортификационные сооружения

Военная администрация Киевской области сообщает, что в регионе ведется строительство фортификационных сооружений.

В Telegram-канале администрации опубликованы фото этих построек. Строительство ведут украинские военные вместе с гражданскими инженерами.

Помимо этого, в Киевской области строят взводные и ротные опорные пункты, места укрытия и проживания для военных, долговременные огневые точки.

Военная администрация отмечает, что нападение с северного направления сейчас маловероятно, но пренебрегать защитой людей нельзя.