В Киевской области возводятся фортификационные укрепления
2022-11-26 00:12
Киевская ОВА сообщила, что к северу от столицы Украины возводятся фортификационные укрепления.
Украинское интернет-издание «Страна.ua», со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию, заявило о том, что к северу от Киева оборудуются мощные фортификационные укрепления.
Отмечается, что в настоящее время киевский режим не ожидает наступление российской армии к северу от столицы Украины, однако «это не повод пренебрегать защитой» для чего и создаются долговременные огневые сооружения и места для проживания бойцов ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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