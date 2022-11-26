В Киевской области возводятся фортификационные укрепления

Киевская ОВА сообщила, что к северу от столицы Украины возводятся фортификационные укрепления.

Украинское интернет-издание «Страна.ua», со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию, заявило о том, что к северу от Киева оборудуются мощные фортификационные укрепления.

Отмечается, что в настоящее время киевский режим не ожидает наступление российской армии к северу от столицы Украины, однако «это не повод пренебрегать защитой» для чего и создаются долговременные огневые сооружения и места для проживания бойцов ВСУ.