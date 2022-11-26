Мэр Харькова заявил, что намерен общаться с жителями города на русском языке
2022-11-26 00:23
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что продолжит общаться с жителями города на русском языке, невзирая на штраф.
В пятницу, 25 ноября 2022 года, мэр Харькова Игорь Терехов, после постановления мовного омбудсмена Тараса Кременя о штрафе за использование русского языка, в эфире телемарофона заявил о своём твёрдом намерении продолжать общаться с харьковчанами на русском.
Терехов пояснил, что на данный момент на русском языке говорят 80% от общего числа жителей Харькова, а также отметил то, что «в языковом вопросе нужно быть очень аккуратным и осторожным».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
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