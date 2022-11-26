Мэр Харькова заявил, что намерен общаться с жителями города на русском языке

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что продолжит общаться с жителями города на русском языке, невзирая на штраф.

В пятницу, 25 ноября 2022 года, мэр Харькова Игорь Терехов, после постановления мовного омбудсмена Тараса Кременя о штрафе за использование русского языка, в эфире телемарофона заявил о своём твёрдом намерении продолжать общаться с харьковчанами на русском.

Терехов пояснил, что на данный момент на русском языке говорят 80% от общего числа жителей Харькова, а также отметил то, что «в языковом вопросе нужно быть очень аккуратным и осторожным».