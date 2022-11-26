Украина призывает исключить Россию из ООН

APS
2022-11-26 00:35

В Верховную раду Украины внесли проект постановления, который предусматривает призыв к исключению России из ООН.

В документе также содержится предложение признать Россию государством – спонсором терроризма.

Подготовку проекта постановления инициировали несколько парламентариев во главе с Русланом Стефанчуком.

В документе также предлагается лишить Россию права вето как члена Совбеза ООН.

Опубликовано: Светлана Репина