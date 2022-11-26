Украина призывает исключить Россию из ООН
2022-11-26 00:35
В Верховную раду Украины внесли проект постановления, который предусматривает призыв к исключению России из ООН.
В документе также содержится предложение признать Россию государством – спонсором терроризма.
Подготовку проекта постановления инициировали несколько парламентариев во главе с Русланом Стефанчуком.
В документе также предлагается лишить Россию права вето как члена Совбеза ООН.
Опубликовано: Светлана Репина
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