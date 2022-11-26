Индия построила эсминец в российскими сверхзвуковыми ракетами

APS
2022-11-26 00:40

На верфи Mazagon Dock Shipbuilders Limited в индийском Мумбаи построили второй эсминец, способный нести ракеты.

Всего ВМС Индии в 2011 году заказали четыре таких корабля-невидимки.

Корабль вооружен сверхзвуковыми ракетами российско-индийского производства, а также противолодочными ракетными установками.

Эсминец оснащен отечественными торпедными аппаратами, зенитными установками и комплексами РЭБ.

Опубликовано: Светлана Репина