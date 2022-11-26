Индия построила эсминец в российскими сверхзвуковыми ракетами
2022-11-26 00:40
На верфи Mazagon Dock Shipbuilders Limited в индийском Мумбаи построили второй эсминец, способный нести ракеты.
Всего ВМС Индии в 2011 году заказали четыре таких корабля-невидимки.
Корабль вооружен сверхзвуковыми ракетами российско-индийского производства, а также противолодочными ракетными установками.
Эсминец оснащен отечественными торпедными аппаратами, зенитными установками и комплексами РЭБ.
Опубликовано: Светлана Репина
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