В Швеции проходит закрытый суд над двумя обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ
2022-11-26 00:44
По информации шведского телеканала SVT, Стокгольмский окружной суд начал рассматривать дело двоих братьев, которых обвиняют в шпионаже в пользу РФ.
Заседания суда решили сделать закрытыми, несмотря на то, что общество и журналисты проявляют к делу большой интерес.
В Швеции не принято проводить суды в закрытом формате. За последние 20 лет такого не случалось ни разу.
SVT сообщает, что имена свидетелей не раскрываются. Большинство из них являются сотрудниками полиции безопасности или военными.
Опубликовано: Светлана Репина
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
Захарова: Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
ЕС потребовал от Сербии признания Косово и введения санкций против России
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия