В Швеции проходит закрытый суд над двумя обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ

По информации шведского телеканала SVT, Стокгольмский окружной суд начал рассматривать дело двоих братьев, которых обвиняют в шпионаже в пользу РФ.

Заседания суда решили сделать закрытыми, несмотря на то, что общество и журналисты проявляют к делу большой интерес.

В Швеции не принято проводить суды в закрытом формате. За последние 20 лет такого не случалось ни разу.

SVT сообщает, что имена свидетелей не раскрываются. Большинство из них являются сотрудниками полиции безопасности или военными.