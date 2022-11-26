Little Big объявила об уходе из группы двух участников
2022-11-26 00:59
Little Big сообщила, что музыкальную группу покинули Сергей Макаров и Антон Лиссов.
Российская панк-поп-рэйв группа Little Big на официальной странице группы во «ВКонтакте» сообщила об уходе из музыкального коллектива Сергея Макарова и Антона Лиссова «в силу сложившихся обстоятельств».
Поклонники группы предположили, что это решение связано с тем, что вокалисты Лиссов и Макаров не уехали из России в США вместе с оставшимися в составе Little Big Прусикиным и Таюрской.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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