Little Big объявила об уходе из группы двух участников

Little Big сообщила, что музыкальную группу покинули Сергей Макаров и Антон Лиссов.

Российская панк-поп-рэйв группа Little Big на официальной странице группы во «ВКонтакте» сообщила об уходе из музыкального коллектива Сергея Макарова и Антона Лиссова «в силу сложившихся обстоятельств».

Поклонники группы предположили, что это решение связано с тем, что вокалисты Лиссов и Макаров не уехали из России в США вместе с оставшимися в составе Little Big Прусикиным и Таюрской.