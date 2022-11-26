Беларусь обвинила Польшу и Прибалтику в несоблюдении норм пропуска автотранспорта на границе

Госпогранкомитет Беларуси в своем Telegram-канале сообщает, что контрольные службы Литвы, Латвии и Польши не соблюдают нормы пропуска автотранспорта через границу.

В сообщении сказано, что это касается как легкового, так и грузового автомобильного транспорта.

В связи с этим увеличивается очередь из фур. По данным Госпогранкомитета, на польском пункте пропуска «Бобровники» оформляется примерно 4 фуры в час.

На Литовском направлении контрольные службы выполняют соответствующие нормы на 30%.