Кевин Костнер рассказал, как Уитни Хьюстон не хотели брать в «Телохранителя» из-за цвета кожи
2022-11-26 01:27
Ровно 30 лет назад на экраны вышел культовый фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером.
Сейчас актер вспоминает, что Хьюстон не хотели брать на эту роль, поскольку она была чернокожей.
Кроме того, Костнер тогда был на пике своей карьеры, а Хьюстон до этого никогда не снималась в кино.
Сам Кевин Костнер с самого начала считал, что роль в этом фильме должна исполнить настоящая певица, а не актриса.
Опубликовано: Светлана Репина
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