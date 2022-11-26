Кевин Костнер рассказал, как Уитни Хьюстон не хотели брать в «Телохранителя» из-за цвета кожи

Ровно 30 лет назад на экраны вышел культовый фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером.

Сейчас актер вспоминает, что Хьюстон не хотели брать на эту роль, поскольку она была чернокожей.

Кроме того, Костнер тогда был на пике своей карьеры, а Хьюстон до этого никогда не снималась в кино.

Сам Кевин Костнер с самого начала считал, что роль в этом фильме должна исполнить настоящая певица, а не актриса.