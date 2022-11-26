Китайско-канадского музыканта Криса Ву приговорили к 13 годам тюрьмы за изнасилование

Крис Ву, китайско-канадская музыкальная и актер, был приговорен к 13 годам тюремного заключения.

Его признали виновным в изнасиловании и групповом разврате. Суд заявил, что он будет депортирован после отбытия наказания.

Обвинения против Ву были выдвинуты в июле 2021 года 18-летним Ду Мэйчжу, влиятельным лицом индустрии красоты.

Женщина использовала социальные сети, чтобы обвинить музыканта и актера в изнасиловании на свидании, когда ей было 17 лет и в то время, когда она была пьяна.