ЕС потребовал от Сербии признания Косово и введения санкций против России
2022-11-26 01:51
Сербский премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Евросоюз потребовал от Сербии признания Косово и введения антироссийских санкций.
Премьер-министр Республики Сербия Анна Брнабич во время пресс-конференции по итогам встречи с главой делегации Европейского союза в стране Эммануэлем Жофре заявила о том, что Брюссель требует от Белграда признания Косово и введения санкционных ограничений против Российской Федерации.
Брнабич отметила факт того, что ЕС одновременно требует осудить Россию за «нарушение территориальной целостности международного признанного государства» и отказаться от собственных территорий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
Захарова: Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
ЕС потребовал от Сербии признания Косово и введения санкций против России
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия