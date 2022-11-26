ЕС потребовал от Сербии признания Косово и введения санкций против России

Сербский премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Евросоюз потребовал от Сербии признания Косово и введения антироссийских санкций.

Премьер-министр Республики Сербия Анна Брнабич во время пресс-конференции по итогам встречи с главой делегации Европейского союза в стране Эммануэлем Жофре заявила о том, что Брюссель требует от Белграда признания Косово и введения санкционных ограничений против Российской Федерации.

Брнабич отметила факт того, что ЕС одновременно требует осудить Россию за «нарушение территориальной целостности международного признанного государства» и отказаться от собственных территорий.