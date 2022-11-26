Эксперт SCMP Самид Баша призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от попыток «вернуть» утраченные территории страны.

26 ноября обозреватель китайской газеты South China Morning Post Самид Баша заявил о том, что политическое руководство Украины «ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли».

Баша призвал Зеленского поступить мудро, отказавшись от своих претензий на новые субъекты Российской Федерации ради достижения мира и предотвращения гибели мирных людей.