Украина будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ, пока там присутствует Россия

Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ, пока в ней есть представительство России.

Об этом рассказала депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук, которая также является членом делегации Украины.

По ее словам, бойкот будет продолжаться до тех пор, пока ОБСЕ не сформирует свое отношение к участию в организации России.

Ранее Польша объявила, что не допустит российскую делегацию во главе с Сергеем Лавровым на Совет министров иностранных дел ОБСЕ.