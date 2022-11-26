Украина будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ, пока там присутствует Россия
2022-11-26 02:24
Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ, пока в ней есть представительство России.
Об этом рассказала депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук, которая также является членом делегации Украины.
По ее словам, бойкот будет продолжаться до тех пор, пока ОБСЕ не сформирует свое отношение к участию в организации России.
Ранее Польша объявила, что не допустит российскую делегацию во главе с Сергеем Лавровым на Совет министров иностранных дел ОБСЕ.
Опубликовано: Светлана Репина
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