Дуда: на территории Польши упала одна ракета, вторая – на Украине
2022-11-26 02:30
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в приграничном польском селе Пшеводув упала одна ракета, вторая – на Украине.
26 ноября Polskie Radio сообщило о том, что президент Республики Польша Анджей Дуда, ссылаясь на результаты исследования места ракетного инцидента в Пшеводуве, назвал количество упавших на польской территории ракет.
Дуда заявил, что на территорию республики упала только одна ракета, которая стала причиной гибели двух мирных жителей, а также добавил, что «вторая ракета стопроцентно была, только не упала на территорию Польши».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
Bloomberg: ЕС отложил обсуждение потолка цен на российскую нефть до следующей недели
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
Силы безопасности Ирана используют машины скорой помощи для подавления протестов
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия