Дуда: на территории Польши упала одна ракета, вторая – на Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в приграничном польском селе Пшеводув упала одна ракета, вторая – на Украине.

26 ноября Polskie Radio сообщило о том, что президент Республики Польша Анджей Дуда, ссылаясь на результаты исследования места ракетного инцидента в Пшеводуве, назвал количество упавших на польской территории ракет.

Дуда заявил, что на территорию республики упала только одна ракета, которая стала причиной гибели двух мирных жителей, а также добавил, что «вторая ракета стопроцентно была, только не упала на территорию Польши».