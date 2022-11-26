Как избежать переедания: несколько простых советов от нутрициолога Ольги Пановой

Определиться с мерой в еде зачастую бывает очень сложно. И человека часто "заносит", особенно во время застолья. Последствия - болезненная тяжесть в желудке и прибавка в весе.

Чтобы вовремя остановиться и не съесть лишнего, нужно прислушаться к рекомендациям специалистов.

Совет первый: стакан воды. Иногда организм воспринимает жажду как чувство голода. Порой достаточно выпить стакан воды, чтобы обмануть возникший аппетит. Выпивая перед каждым приемом пищи воду, можно значительно сократить объем съеденной порции.

Совет второй: нет гаджетам и телевизору. Во время еды нельзя отвлекаться на просмотры телепередач, разговоры, пользование телефоном. Так незаметно можно увлечься поглощением пищи и выйти за рамки нормальной порции.

Совет третий: не есть на бегу. Нельзя принимать пищу в спешке и на ходу. Для еды нужно выбирать подходящую обстановку, создавать спокойную атмосферу, тогда не будет и переедания.

Совет четвертый: заменить тарелку. В меньшую тарелку поместится меньшая порция. Так психологически проще приучить себя есть мало. Можно еще и ложку выбрать поменьше, чтобы есть медленно и по чуть-чуть. Тогда сложно будет упустить момент насыщения и можно будет вовремя остановиться.

Совет пятый: есть чаще. Нельзя делать большие перерывы между едой. Это усиливает чувство голода, и человек после большой паузы между приемами пищи обязательно съест больше, чем ему нужно. Питаться надо по режиму, не пропуская установленное время.

И наконец, совет шестой: никаких перекусов между основными приемами пищи. Лучше сократить перерыв и есть понемногу, но часто. Перекусы - это неучтенные в рационе продукты, которые в итоге вызовут переедание и, как следствие, приведут к лишним килограммам.