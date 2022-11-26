Турция признает прогресс Швеции и Финляндии после встречи в Стокгольме
Турция считает, что Швеция и Финляндия добились прогресса на пути к вступлению в НАТО, говорится в совместном заявлении после встречи в пятницу (25 ноября) в Стокгольме.
В пресс-релизе три страны «приветствовали активизацию сотрудничества (…) и прогресс, достигнутый Финляндией и Швецией в соблюдении меморандума», подписанного в кулуарах мадридского саммита в июне.
«Швеция в значительной степени соблюдает трехсторонний меморандум и движется в сторону НАТО», — отметил в Twitter глава Швеции по переговорам о членстве Оскар Стенстрем после встречи, о которой объявил в начале месяца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее Анкара обвинила две страны, в первую очередь Швецию, в том, что они служат убежищем для боевиков, близких к РПК, а также для действующих в Сирии Отрядов народной самообороны (YPG), которых Турция считает террористами.
Во время визита в Анкару в начале ноября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пообещал ответить на озабоченность, выраженную Турцией в ее борьбе с терроризмом.
В середине ноября парламент Швеции принял поправку к Конституции, позволяющую Швеции ужесточить борьбу с терроризмом, они вступят в силу в январе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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