Германии и Польше нужно привыкнуть, что беженцы из Украины – это надолго
2022-11-26 09:20
По словам вице-президента Еврокомиссии Дубравки Шуицы, принимающим странам, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому факту, что беженцы из Украины останутся в стране на долгие годы после окончания войны.
«Я думаю, что мы должны быть к этому готовы», — отметила Шуица в интервью редакционной сети Германии.
«Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны», - добавила она.
Основная проблема заключается в том, что эти семьи думают, что смогут вернуться домой на следующий день после окончания войны считает чиновник, но это не так.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Согласно проведенным опросам, почти половина всех людей на планете верят в магию
Исследования показали, что статистика "4 из 10" является усредненной. Процентное соотношение собранных данных разительно отличается для разных стран и зависит также от социально-экономического статуса опрошенных.Подробнее...
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
В Польше принят законопроект о замораживании цен на газ
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
Гондурас объявил чрезвычайное положение из-за всплеска преступной активности
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия