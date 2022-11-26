Германии и Польше нужно привыкнуть, что беженцы из Украины – это надолго

По словам вице-президента Еврокомиссии Дубравки Шуицы, принимающим странам, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому факту, что беженцы из Украины останутся в стране на долгие годы после окончания войны.

«Я думаю, что мы должны быть к этому готовы», — отметила Шуица в интервью редакционной сети Германии.

«Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны», - добавила она.

Основная проблема заключается в том, что эти семьи думают, что смогут вернуться домой на следующий день после окончания войны считает чиновник, но это не так.