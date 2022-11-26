Токаев: приоритет для Казахстана — сотрудничество с Россий, Китаем и странами ЦАЗ
Токаев назвал сотрудничество с РФ и КНР приоритетом для внешней политики Казахстана.
В субботу утром РИА Новости сообщили, что новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, во время церемонии инаугурации сообщил, что Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов.
Токаев заявил, что сотрудничество с Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии будет одним из приоритетов внешней политики государства.
Однако при этом глава Казахстана отметил, что республика будет прилагать все усилия для развития многогранного сотрудничества с США, Евросоюзом, а также со всеми заинтересованными странами.
Опубликовано: Елена Калиновская
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