Токаев: приоритет для Казахстана — сотрудничество с Россий, Китаем и странами ЦАЗ

Токаев назвал сотрудничество с РФ и КНР приоритетом для внешней политики Казахстана.

В субботу утром РИА Новости сообщили, что новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, во время церемонии инаугурации сообщил, что Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов.

Токаев заявил, что сотрудничество с Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии будет одним из приоритетов внешней политики государства.

Однако при этом глава Казахстана отметил, что республика будет прилагать все усилия для развития многогранного сотрудничества с США, Евросоюзом, а также со всеми заинтересованными странами.