Подавляющее большинство граждан Германии не хотят возвращения Меркель на пост канцлера

Согласно опросу, проведенному на этой неделе в Германии, подавляющее большинство граждан не хотели бы, чтобы Ангела Меркель вернулась на пост главы правительства, сообщает агентство dpa.

Согласно опросу, проведенному Civey 24 ноября в газетах, входящих в медиа-группу Funke, 71% респондентов не хотят возвращения Меркель. Только 23 процента хотели бы, чтобы Меркель снова стала канцлером.

Интересно, что целых 43% опрошенных считают, что Ангела Меркель на посту канцлера была лучше, чем нынешний глава правительства Олаф Шольц, 41% не согласны, а 16% не определились по этому вопросу.

В онлайн-опросе Bild в пятницу, 25 ноября, на вопрос "Считаете ли вы Меркель великим канцлером" положительно ответили 22,7 тыс. читателей, а их подавляющее большинство 88,7 тыс. ответили "нет".

Политические обозреватели в Германии указывают на отсутствие у бывшего главы правительства саморефлексии.