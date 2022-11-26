Военврачи РФ начали воссоздавать части рук и ног на основе 3D-моделирования

С помощью генетического материала пациента медики воссоздают потерянную конечность, которую соединяют с имплантом, изготовленным на 3D-принтере.

26 ноября Министерство обороны России сообщило, что специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко впервые в мире разработали и внедрили в практику новейший способ 3D-моделирования имплантов для пациентов с тяжелыми минно-взрывными и огнестрельными ранениями.

Сообщается, что индивидуально для каждого пациента создается трехмерный имплант, который полностью повторяет утраченный фрагмент разрушенной кости и после установки он заполняется элементами костных тканей, выращенных из стволовых клеток пациента, и по необходимости дополняется его мышечной тканью.

Уточняется, что эта технология также помогает восстановить суставы, мышцы и кожу раненного и уже несколько человек прошли подобную процедуру и вернулись на службу.