Военврачи РФ начали воссоздавать части рук и ног на основе 3D-моделирования
С помощью генетического материала пациента медики воссоздают потерянную конечность, которую соединяют с имплантом, изготовленным на 3D-принтере.
26 ноября Министерство обороны России сообщило, что специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко впервые в мире разработали и внедрили в практику новейший способ 3D-моделирования имплантов для пациентов с тяжелыми минно-взрывными и огнестрельными ранениями.
Сообщается, что индивидуально для каждого пациента создается трехмерный имплант, который полностью повторяет утраченный фрагмент разрушенной кости и после установки он заполняется элементами костных тканей, выращенных из стволовых клеток пациента, и по необходимости дополняется его мышечной тканью.
Уточняется, что эта технология также помогает восстановить суставы, мышцы и кожу раненного и уже несколько человек прошли подобную процедуру и вернулись на службу.
Опубликовано: Елена Калиновская
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