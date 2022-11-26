Маск: Трамп, которого выгнали из Twitter за подстрекательство 6 января, не нарушал никаких законов

Твиты экс-президента были центральными на слушаниях в Конгрессе по смертельному нападению на Капитолий США.

лон Маск не расстроен тем, что экс-президент Дональд Трамп не вернулся в Twitter после того, как Маск снял с него запрет, но он расстроен тем, что Трампа вообще забанили.

В пятницу днем Маск ответил на вопрос о Трампе, подняв бровь:

“Я не против, если Трамп не пишет в твиттере. Важно то, что Twitter исправил серьезную ошибку, заблокировав его аккаунт, несмотря на отсутствие нарушения закона или условий предоставления услуг. Деплатформирование действующего президента подорвало общественное доверие к Twitter для половины Америки ”.

После поражения на выборах 2020 года официальный срок полномочий Трампа закончился 20 января 2021 года, когда Джо Байден был приведен к присяге в качестве президента.