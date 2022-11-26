Бельгия передаст Украине подводные беспилотные дроны и мобильные лаборатории

Совет министров Бельгии одобрил поставку Украине десяти беспилотных подводных аппаратов и двух мобильных лабораторий.

В субботу днем бельгийская газета Le Soir сообщила, что Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что совет министров Бельгии одобрил поставку Украине десяти беспилотных подводных аппаратов и двух мобильных лабораторий, также Бельгия отправит около 100 инструкторов для обучения украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС.

Ранее сообщалось, что премьер Бельгии Александр Де Кроо в мае говорил, что нужно продолжать поддерживать Киев известно, что уже Бельгия потратила на военные поставки Украине 76 миллионов euro.